L’undici ideale della Fiorentina? Quest’anno sono sedici i titolari di Iachini

Il calcio nel post Covid è sicuramente mutato e non poco. Tra i cambiamenti pesa soprattutto l’assenza dei tifosi allo stadio, elemento imprescindibile di uno sport che fa della carica emotiva un elemento imprescindibile. Diverse sono anche alcune regole, come quella delle sostituzioni, non più tre, bensì cinque. Novità che la scorsa primavera ha favorito senza dubbio le squadre con una rosa più ampia, vedesi Juventus e Inter su tutte, forti delle proprie panchine di lusso.

Oggi però, a poco meno di una settimana dalla chiusura del calciomercato, la Fiorentina ha cambiato i suoi connotati, orfana di Chiesa, ma rimpolpata da cinque innesti funzionali al gioco di Iachini. Ipotizzando che il tecnico marchigiano assecondi le caratteristiche dei suoi giocatori, disegniamo l’undici ideale della Fiorentina, con gli eventuali jolly che l’ex tecnico di Empoli e Sassuolo potrà pescare dal suo mazzo, a partita in corso. In un 4 2 3 1, davanti a Dragowski la linea dei quattro è composta, da destra a sinistra, da Lirola, Milenkovic, Pezzella e Biraghi. A centrocampo la diga Amrabat–Duncan. Davanti fiducia a Vlahovic, supportato da Ribery, Castrovilli e Callejon. Un undici di tutto rispetto, modificabile in base al risultato e all’avversario che i viola si troveranno ad affrontare. I cinque cambi presumibilmente chiameranno in causa le due punte, con Kouame e Cutrone pronti e dare il loro contributo anche a partita in corso. A centrocampo l’escluso che fatica a stare in panchina è sicuramente Bonaventura, equilibratore capace di dare dinamicità al reparto. Il cambio in mediana invece permette di scegliere: Borja Valero o Pulgar possono dar respiro ad uno dei due centrocampisti. Biraghi inoltre potrà rifiatare, Il neoacquisto Barreca farà di tutto per mettere in difficoltà Iachini. In difesa, invece, Caceres e il neoacquisto Martinez Quarta consentono al tecnico gigliato di passare ad una difesa a tre, o a cinque che dir si voglia, nel caso in cui, a risultato acquisto, si debba soffrire per portare a casa la vittoria.