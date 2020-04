L’unico pensiero di Iachini

Il contratto ce l’ha fino a giugno 2021, ma Beppe Iachini quello che ha ottenuto in carriera se l’è sempre sudato e non è un modo di dire. Da calciatore prima e da allenatore adesso. E poi sa benissimo che le certezze di oggi possono tornare in discussione domani (sia chiaro, vale anche il contrario) e allora, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, il suo pensiero è fisso su un unico obiettivo, posizionato sopra il giorno in cui questa stagione ripartirà: meritare la conferma sul campo ed essere uno dei riferimenti della Fiorentina del futuro.