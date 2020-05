Ma come stanno davvero i calciatori? Il Barcellona: “I nostri sono al 40-45% delle loro possibilità”

Un approfondimento interessante quello fatto dal quotidiano spagnolo AS e relativo essenzialmente al caso del Barcellona, tornato ad allenarsi un po’ come sta accadendo ai club italiani. Secondo i dati raccolti dai medici blaugrana infatti, il peso di Messi e compagno è aumentato in media di 0,5-1,3 kg (sotto il limite accettato dei 2 kg), mentre la massa grassa ha avuto un incremento dello 0,3-0,7% (1% era il limite). La riduzione della capacità aerobica intorno al 40%, quella di elasticità e forza muscolare intorno al 30%: in generale quindi una condizione intorno al 40-45% delle proprie possibilità fisiche per il gruppo di Setien. La situazione in generale viene vista in modo positivo e potrebbe fungere anche da modello per altre realtà che hanno dovuto ripiegare su programmi personalizzati di allenamento da svolgere in casa.