Ma Gasperini se ne infischia: l’Atalanta torna ad allenarsi mercoledì!

Lo aveva detto nei giorni scorsi Gian Piero Gasperini: “Il campionato avrebbe dovuto continuare, come motivo di svago per la gente”. Costretti dall’emergenza Coronavirus però, tutti i tornei sono stati sospesi, comprese le coppe europee in cui è ancora impegnata l’Atalanta. Il tecnico bergamasco però non si arrende e per il momento farà proseguire la preparazione ai suoi, come riporta il Corriere dello Sport: ripresa prevista per domani a Zingonia, in un centro sportivo blindato ma senza interruzione degli allenamenti, misura messa in atto invece dalla quasi totalità delle squadre della Serie A.

Aggiornamento: il club bergamasco ha annunciato poco fa che la ripresa è stata posticipata a mercoledì 18 marzo, in seguito anche alle positività registrate in casa Valencia, ultimo avversario in Champions League.