Ma quante esigenze ha la nuova Fiorentina targata Gattuso? C’è un settore da rifare da capo

Non solo la difesa, che perderà quasi certamente Pezzella e Milenkovic, o i dubbi del centrocampo: la nuova Fiorentina di Gattuso dovrà cambiare decisamente volto, ma soprattutto volti. Per accontentare il tecnico di Corigliano Calabro infatti servirà un certo restyling della rosa, dato che il suo Napoli giocava con il 4-2-3-1 (o 4-3-3 alternativo). La squadra viola invece è reduce da un biennio di 3-5-2, per altro senza veri esterni per interpretarlo in entrambe le fasi: è sulle bande laterali dunque che la Fiorentina dovrà essere ribaltata come un calzino.

Dagli esterni bassi a quelli alti, c’è qualcuno che potrebbe essere recuperato come Callejon o magari Lirola, ma molto dovrà arrivare dal mercato: ciò che è mancato a Vlahovic ad esempio è stato spesso l’appoggio di una o due seconde punte, altresì detti esterni d’attacco. L’elemento principale da inserire insomma è la fantasia, di cui la Fiorentina è in astinenza da fin troppo tempo.