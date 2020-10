Ma questa Fiorentina può davvero permettersi di tenere un investimento di 17 milioni in panchina?

Arrivato a Firenze dopo una trattativa estenuante con il Sassuolo, Alfred Duncan è costato alla Fiorentina una cifra intorno ai 17 milioni di euro complessivi. E se l’anno scorso il centrocampista ghanese aveva trovato costantemente spazio nel centrocampo di Beppe Iachini collezionando 14 presenze, collezionando un gol e un assist. Quest’anno, dopo i tanti rinforzi arrivati a centrocampo, Duncan ha giocato una sola partita da titolare contro il Torino (con Amrabat squalificato) e altri otto minuti da subentrato contro l’Inter. Tra le mezzali lo spazio è poco e in regia (posto attualmente monopolizzato da Amrabat) c’è anche Pulgar. Proprio nell’ultima partita contro l’Udinese, Duncan sembrava destinato a entrare in campo negli ultimi minuti di gara, poi gli è stato preferito il cileno.

La Fiorentina può davvero permettersi di tenere un acquisto da 17 milioni in panchina? Per scelte tecniche attualmente sembra proprio di si, anche se l’investimento fatto è importante. Da questo inizio di stagione però in tanti, Duncan compreso, si aspettavano sicuramente di vedere più fiducia in lui.