Maccarone: “La Fiorentina? Ho preferito la Sampdoria. Fossi andato a Firenze avrei deluso tante persone”

All’età di 41 anni, Massimo Maccarone ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. 79 i gol segnati in A, 69 in B e 18 in Premier League, questo lo score invidiabile di questo attaccante sempre molto prolifico.

In Toscana ha giocato con le maglie di Empoli e Siena, la Fiorentina l’ha solo sfiorata: “Ci sono stato vicino nella stagione 2011/12 – racconta al Corriere Fiorentino – prima del passaggio dal Palermo alla Samp ed ero a un passo. Poi, però, all’epoca ho preferito la Samp perché ero molto legato ai tifosi del Siena e dell’Empoli e, andando a Firenze, avrei deluso tante persone. Ma non avevo niente contro la città, anzi. Adoro la città, è stupenda ed è una piazza importante”.