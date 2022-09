Macia: “Dissi di no al Barcellona quando ero alla Fiorentina, Firenze per me era la stabilità”. E c’è stata la possibilità di un ritorno

L’ex dirigente della Fiorentina, Eduardo Macia, è tornato in Italia, accettando la proposta dello Spezia. Su Il Secolo XIX viene riportata la notizia che lo stesso Macia aveva avuto richieste da parte del Parma e del West Ham e che si era prefigurata la possibilità anche di un ritorno a Firenze.

E a proposito della sua esperienza passata in terra toscana ha rivelato: “Dissi di no al Barcellona quando ero alla Fiorentina perché per me Firenze era la stabilità. Lo dissi ai Della Valle e rimasi ancora un po’. Il Barça era ed è tutto, ma anche caos, politica e pressioni”.