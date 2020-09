Macia presente al Centro Sportivo della Fiorentina. Il motivo dell’incontro con Pradè. Ma se ci fosse una sorpresa?

Un salto nel passato ma con un bel tocco di attualità. Al centro sportivo della Fiorentina è presente l’ex dirigente e uomo-mercato della Fiorentina, Eduardo Macia. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Macia, trovandosi a Firenze, ha trovato l’occasione per andare ad incontrare Pradè con il quale ha collaborato fattivamente per diverse stagioni, portando il club viola ad ottenere ottimi risultati sia in Italia che in Europa.

Logico che, vedere i due insieme non può che portare alla nascita di qualche ‘speculazione’ su un possibile suo ritorno in società. Però è anche vero che abbiamo assistito a diversi ritorni in questo periodo e allora non è da escludere in maniera totale che qualche sorpresa possa esserci ancora. (Ha collaborato Mattia Sorbetti)