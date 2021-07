Maglie di Serie A: La più cara è una sorpresa. Quella della Fiorentina è la più economica, ma c’è un perché…

Il portale 888 sport ha effettuato uno studio sui prezzi delle maglie delle squadre di Serie A.

Da questo studio è emerso che, a sorpresa, è quella del Cagliari la più cara, visto che costa 95 euro. Uno in più della seconda, la Lazio, che vende la sua maglia a 94 euro. Seguono Milan, Juventus e Roma a quota 90, mentre l’Inter propone un curioso 89.99.

Al penultimo posto troviamo la Salernitana che vende la sua maglia a 60 euro, mentre quella più economica in assoluto è quella della Fiorentina, in vendita a 40 euro. C’è un perché ed è presto spiegato: i viola ancora non hanno presentato la maglia nuova (ci sarà il 5 agosto la presentazione) e quindi sta ancora commercializzando la divisa della scorsa stagione a prezzo di saldo.