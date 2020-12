Malagò: “Commisso? Firenze non può che dirgli grazie per l’investimento e la passione. Merita fiducia”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto a Radio Bruno per fare gli auguri a Gianni De Magistris. Interpellato brevemente anche su Rocco Commisso, ecco le sue parole:

“Non sono obiettivo perché ci sono tanti campioni del mondo ma io sono anche amico di Gianni e sono orgoglioso di questa amicizia, da 35 anni fa, quando ci siamo incontrati per la prima volta. Dimenticato dal mondo dello sport? Vediamo di recuperare. Gianni è uno dei giocatori più longevi, è quasi impossibile che un giocatore di squadra faccia 5 olimpiadi e tante partite in Nazionale e vinca per 16 anni consecutivi la classifica dei marcatori. Commisso? Firenze non può che dirgli grazie per l’impegno, l’investimento e la passione, ma chi ha voluto investire in una piazza come Firenze merita fiducia, dategli tempo