Malesani: “Batistuta e Rui Costa non vedevano di buon occhio Edmundo, ma era troppo forte. Me ne andai perché Cecchi Gori non mi voleva più”

L’ex allenatore della Fiorentina Alberto Malesani ha parlato a Lady Radio dell’ex viola Edmundo: “Mi ricordo che quando fu preso, nessuno mi informò e mi chiamò direttamente Antognoni per scusarsi. Quello era un cavallo da domare, ma anche un grande acquisto. Batistuta e Rui Costa non lo vedevano di buon grado perché aveva comportamenti eccessivi, infatti quando lo misi in panchina lui se ne andò. Dovetti convincere Batistuta e Rui Costa a dare fiducia a Edmundo, perché in allenamento faceva grandi cose e a volte mi ascoltava anche più di altri”.

E poi sul suo addio alla Fiorentina ha aggiunto: “Ero pronto a rinnovare il contratto e tutta Firenze mi voleva, ma Vittorio Cecchi Gori no. Il suo difetto è che aveva troppe manie di protagonismo. Poi quando mi accordai con il Parma ci ripensò e fece di tutto per trattenermi, ma ormai era troppo tardi”.