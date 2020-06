Malesani: “Ho deciso che non allenerò mai più. Alla Fiorentina avevo creato una simbiosi totale tra ambiente e società”

L’ex allenatore della Fiorentina Alberto Malesani, vincitore anche della Coppa Uefa nel ’99 con il Parma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in un’intervista al Corriere dello Sport: “Potrei ancora fare l’allenatore ma per il mondo del pallone ormai sono un ex e non allenerò mai più. Nel momento in cui i risultati non ti danno ragione e l’età avanza, succede che ti dimenticano. Mi piace Mourinho perchè vedo in lui quello che è mancato a me. Capacità di gestione e di proporsi bene. Puoi essere anche un mago del calcio per la tua competenza, ma se non sai muoverti con la società, con i tuoi giocatori, con i tifosi, i giornalisti e i procuratori fai poca strada. A Bologna, Chievo, Fiorentina e in parte anche a Parma questa simbiosi c’era, in altre piazze non sono riuscito a crearla“.

