Malesani: “Italiano come i miei allenamenti: pragmatismo e coraggio. Dovrebbe rischiare meno, ma può riportare la Viola in alto”

Alberto Malesani, amatissimo ex allenatore della Fiorentina, è stato intervistato dal Tirreno per un commento sull’allenatore Vincenzo Italiano alla guida della Viola. Ecco un estratto delle sue parole:

“Italiano ha avuto la mia stessa idea di svolgere ogni allenamento come fosse una partita. Dei veri e propri undici contro undici in cui si allena prima il collettivo e poi si interviene sul singolo. Pragmatismo e coraggio tattico, anche se Vincenzo lo è più di me nei movimenti che indica ai suoi giocatori. Gioca in anticipo, studia l’avversario per prevenirne le mosse con un calcio aggressivo e bello da vedersi. Semmai gli consiglio, a volte, di rischiare meno. Non solo fossi in lui andrei avanti, ma proverei a fare ancora più grande la Fiorentina. Se mantiene questo gruppo mettendo dentro i rinforzi giusti, nel prossimo campionato arriva tra le prime quattro”.