Malusci: “Contro la Juventus è mancato il gol. Alla Fiorentina serve qualcuno che si prenda la responsabilità di tirare, invece di giocare solo in orizzontale. Occhio alle due trasferte di Salerno e Udine”

L’ex viola Alberto Maluschi, ospite a Radio Toscana, ha parlato così dell’eliminazione della Fiorentina in Coppa Italia per mano della Juventus: “Siamo andati fuori contro la Juventus immeritatamente. Soprattutto all’andata la squadra di Italiano è stata sfortunata, è mancato il gol in entrambe le partite. Ai venti metri serve qualcuno che si prenda la responsabilità di tirare, invece di giocare solo in orizzontale. Nei 120 minuti la squadra di Commisso è stata comunque superiore a mio avviso. C’è del rammarico, però la Viola esce a testa alta. Se facciamo un confronto con l’anno passato bisogna essere soddisfatti. Tutti avremmo firmato per arrivare in semifinale di Coppa e avere venti punti in più in classifica rispetto alla passata stagione”.

E ancora sui prossimi impegni di campionato: “L’errore che la Fiorentina può fare è guardare la classifica e sottovalutare i suoi avversari. Salerno è un ambiente ostico, dove i tifosi si fanno sentire. Il fattore campo all’Arechi sarà importante e la squadra di Italiano dovrà esser forte caratterialmente. Contro il Milan invece non ho pensieri. Con le big quest’anno la Fiorentina ha sempre fatto la prestazione. Mi preoccupano di più invece le due trasferte di Salerno e Udine”.