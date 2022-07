Manca poco al matrimonio tra Gollini e la Fiorentina. Visite mediche entro 48 ore

Come già anticipato con la nostra indiscrezione (LEGGI QUI), Pierluigi Gollini è pronto a passare alla Fiorentina. Il portiere di proprietà dell’Atalanta, dopo un’esperienza in prestito al Tottenham dove ha trovato poco spazio, sceglie Firenze come piazza per rilanciarsi. È un ritorno a tutti gli effetti, dato che il classe 1995 ha giocato nel settore giovanile viola, dal 2010 al 2012.

Emergono nuovi dettagli sul suo già delineato arrivo alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio, le visite mediche di Gollini si svolgeranno domani o martedì. Immediatamente dopo questo step, arriveranno le firme.