Mancini: “Castrovilli può solo crescere. Fortunato ad avere giocatori come Chiesa”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuto in diretta a Sky Sport. Di seguito un estratto delle sue parole: “Nessuno di noi non avrebbe voluto giocare gli Europei. Vedendola da un altro punto di vista, i nostri giovani avranno un’ulteriore stagione per maturare. Con un anno in più possiamo crescere tantissimo, anche se andrà valutata la frequenza degli incontri. Zaniolo? Lo aspettiamo, intanto avrà tempo e modo di recuperare e migliorare a livello tecnico e tattico. Balotelli? Finché non smetterà sarà sempre così. Mario è uno dei migliori a livello assoluto, ma non basta soltanto quello. In questa stagione a Brescia non ha fatto molto e lui lo sa: vorremmo averlo come l’ho avuto io al Manchester City. La mia Nazionale mi diverte molte: possiamo palleggiare, attaccare e verticalizzare. A centrocampo ho giocatori moderni, che sanno fare tutto. Come Castrovilli, che si è affacciato da poco, è già stato con noi e ha debuttato. Gaetano può solo crescere. Avere giocatori duttili in rosa è fondamentale e noi abbiamo diversi giocatori, come Bernardeschi, Chiesa, Sensi e Florenzi: questo è fondamentale”.