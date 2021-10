Mandorlini raccomanda Castrovilli: “Gaetano può giocare sull’esterno, anche al posto di Callejon. Il numero dieci della Fiorentina ha gamba, è un calciatore che strappa”

A Lady Radio ha parlato Andrea Mandorlini, ex tecnico dello Spezia ed ex allenatore di Castrovilli ai tempi della Cremonese. Ecco un estratto del suo intervento: “Italiano deve trovare ancora un po’ l’equilibrio, ma fin qui ha fatto bene. Forse è arrivata qualche sconfitta di troppo, ma è l’inizio di un percorso e ci vuole pazienza. Si vede la mano dell’allenatore e la squadra lo sta seguendo”.

Su Castrovilli, Mandorlini ha aggiunto: “Gaetano l’ho allenato, ma con me giocava un po’ più verso l’esterno. A Firenze ha fatto stagioni buonissime, arrivando a conquistarsi la Nazionale. Da lui ci si aspetta molto perché ha le qualità e la forza per fare meglio. Non è al top della forma adesso, ma siamo ancora all’inizio della stagione, c’è tempo. Sono fiducioso che Italiano riesca a migliorarlo per farlo diventare quel giocatore che tutti avete visto. Per me può giocare in tutti i ruoli perché la gamba ce l’ha, è bravo anche nell’uno contro uno. Sull’esterno forse, con movimenti coordinati, sarebbe un compito più leggero. Se serve in mezzo al campo alla Fiorentina Italiano fa bene ad utilizzarlo lì, ma ha le qualità per fare l’esterno”.

Infine su Callejon: “A Napoli segnava decisamente di più, ma era in un contesto diverso e poi il tempo passa per tutti. Gaetano ha gamba, è giovane e per questo mi piacerebbe vederlo a volte esterno, ma Callejon ti può sempre aiutare. Per me Castrovilli non ha problemi a giocare esterno a destra o a sinistra così come non li ha a giocare mezzala destra o mezzala sinistra. E’ un calciatore che strappa”.