Mandragora: “Abbiamo creato tanto e utilizzato diverse soluzioni, ma non siamo riusciti a sfondare”

Il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, è amareggiato per il risultato finale dell’incontro con l’Empoli: “Non siamo riusciti a sfondare e a concretizzare quanto creato. E ci dispiace, perché abbiamo creato e non portare a casa il bottino pieno è un peccato”.

E poi: “Credo sia mancata della lucidità negli ultimi metri e questo tutti, non solo gli attaccanti. Il mister cerca sempre di darci una grande mano; lo fa sempre, sia in allenamento che in partita, ci siamo abituati”.

Infine: “Abbiamo provato diverse soluzioni, calciare da fuori, andare sugli esterni. Ci dispiace ma dobbiamo pensare alla prossima partita. Giovedì abbiamo un match importante e poi vedremo: passo dopo passo”.