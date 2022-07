Mandragora: “Ho parlato con Commisso, mi ha dato il benvenuto. Pronto a combattere per la maglia e per la città”

Una cornice davvero speciale, ovvero quella di Ponte Vecchio, quella scelta dalla Fiorentina per intervistare il neo viola, Rolando Mandragora: “Essere nel posto che rappresenta Firenze è davvero speciale per me – ha detto – Mi aspetto un ambiente caloroso, una piazza pronta a tenderci la mano, sia nei momenti belli che in quelli difficili. So che sarà così, perché me ne sono accorto quando sono venuto a giocare da avversario. E allo stesso modo noi vogliamo regalare delle soddisfazioni a loro”.

E poi: “Educazione, rispetto e l’umiltà sono valori che mi porto dietro nella vita. La mia famiglia e la mia compagna mi appoggiano sempre in tutte le scelte che ho fatto, compresa quella di Firenze, e sono molto contento per questo”.

Inoltre Mandragora ha aggiunto: “Ho sentito il presidente Commisso, mi ha dato il benvenuto e abbiamo fatto una chiacchierata molto piacevole. Spero di imparare in fretta le cose che mi chiede il mister. Ho scelto la Fiorentina per ambizione. Non amo fare promesse e non amo parlare di quello che potrà essere, darò tutto me stesso e sono pronto a combattere per la maglia, per i miei compagni e per tutta la città”.