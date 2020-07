Mangiante: “Fa bene la Fiorentina a pensare a De Rossi, ha tutto per diventare uno dei più bravi al mondo”

Da sempre vicino alle questioni di casa Roma, il giornalista Angelo Mangiante ha commentato così su Twitter il possibile sbarco di De Rossi alla Fiorentina: “Fa bene la Fiorentina a pensare a De Rossi come prossimo allenatore. Ha tutto per diventare uno dei più bravi allenatori al mondo. Un patrimonio immenso per il calcio italiano e per i giovani talenti che avranno la fortuna di ritrovarsi in futuro un allenatore così”.

Fa bene la Fiorentina a pensare a #DeRossi come prossimo allenatore.

Ha tutto per diventare uno dei più bravi allenatori al mondo.

Un patrimonio immenso per il calcio italiano e per i giovani talenti che avranno la fortuna di ritrovarsi in futuro un allenatore così. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 3, 2020