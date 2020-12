Maran: “Con prestazioni come quelle di Firenze la classifica migliorerà”

Il tecnico del Genoa Rolando Maran, alla vigilia della delicatissima sfida casalinga contro la Juventus, oltre a presentare la partita è tornato anche a parlare della prestazione della sua squadra contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Vogliamo mettere in campo una prestazione identica a quelle che sono state fatte negli anni passati, sappiamo che dovremo avere un giusto atteggiamento e una voglia che rispecchia questi colori. Mi dispiace l’assenza della nostra tifoseria che sarebbe fondamentale in gare come queste. Dobbiamo fare una prestazione sopra le righe. Tanti ex bianconeri nel Genoa? Ben vengano gli stimoli, anche se ne abbiamo già molti per quello che stiamo vivendo. Sono ragazzi che possono dare un contributo notevole a questa squadra e tutte le risorse ed energie sono importanti. Non credo che la Juve avesse bisogno delle certezze di Barcellona. E’ costruita per vincere. Noi non dovremo farci condizionare dalla nostra classifica ma fare quello che è stato fatto a Firenze poi sono convinto che la classifica migliorerà di conseguenza. Dovremo pensare di mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro. Un ricordo di Paolo Rossi? Paolo era un Campione straordinario. Ho avuto al fortuna di conoscerlo, era un Campione con una semplicità nei rapporti che contraddistingue i veri valori dell’uomo. Se ne andato un grande Campione ed una grandissima persona”.

