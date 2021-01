Marca incorona Martinez Quarta: è tra i migliori cento giocatori al Mondo del 2020

Il famoso quotidiano iberico Marca ha stilato la lista dei 100 migliori giocatori del 2020. Proprio in fondo alla classifica, alla centesima posizione, c’è il neo difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta. Della sua passata esperienza al River Plate si legge: “Indispensabile nella difesa di Marcelo Gallardo, Martinez Quarta ha lasciato il River in ottobre per approdare alla Fiorentina.”

Il commento poi continua: “La sua esperienza in Italia non sta andando bene, soprattutto dopo il ritorno di Prandelli in panchina, allenatore che non gli sta concedendo minuti. Nonostante questo, il 24enne è uno dei nomi più promettenti del calcio argentino”