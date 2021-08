Marchetti: “Scambio Ounas-Pulgar tra Napoli e Fiorentina? Sì, ci può stare”

Ai microfoni di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, che ha ipotizzato un scambio di giocatori tra Fiorentina e Napoli:

“Il Napoli deve vendere per comprare. Calciatori come Gennaro Tutino ed Adam Ounas andranno via per fare cassa, perché il Napoli deve rientrare di una determinata somma. La necessità economica del Napoli è di 30 milioni di cassa, non di plusvalenza. Con i calciatori nominati, ci si può arrivare. Scambio tra Adam Ounas ed Erick Pulgar della Fiorentina? Sì, ci può stare”.