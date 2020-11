Marchionni: “Credetemi, con Prandelli la Fiorentina tornerà a giocare a calcio. Iachini era…”

L’ex centrocampista di Fiorentina e Parma Marco Marchionni, attualmente allenatore del Foggia, è intervenuto a Radio Bruno per analizzare ultimo difficile periodo in casa viola, alla vigilia di una partita delicata come quella di domani contro il Milan. Queste le sue parole: “Prandelli è uno degli allenatori più bravi che siano emersi nel campionato italiano, infatti non riuscivo a capire perché non trovasse squadra. Adesso è tornato a casa, nella sua sua Fiorentina, la squadra di cui è anche tifoso. A Firenze mi sono trovato molto bene e li ho lasciato un pezzo di cuore. Faccio il tifo per lui e la Fiorentina che spero possa tornare quella di prima. Perché la Fiorentina non rende? Bisognerebbe capire da dentro quello che è successo perche per me Iachini è un ottimo allenatore, ha avuto alcune difficolta che solo lui sa. Prandelli è arrivato da sole due settimane,non ha creato lui la squadra e ora cercherà di capire cosa fare con questa rosa. É normale che inizialmente ci saranno delle difficolta, ma sono sicuro che, prima o poi, la Fiorentina tornerà a vincere tante partite. Prandelli molto versatile sul modulo di gioco? Secondo me un allenatore deve avere tante alternative, tanti sistemi di gioco. Poi ovviamente i moduli sono soltanto un numero, sono i giocatori che scendono in campo alla fine. Prandelli ha dimostrato a tutti che le sue squadre giocano a calcio, sono certo che avverrà anche con la Fiorentina. Giocando a calcio si possono raggiungere palcoscenici importanti. Cosa mi ha colpito di Cesare? Quello che mi colpiva sempre, sia a Parma che a Firenze, è quello che riesce a far mettere in campo ai suoi giocatori. Con poco riesce sempre a creare squadre capaci di competere, anche la nazionale è un esempio lampante”.

