Marchisio: “Il primo gol che ho fatto con la Juventus, contro la Fiorentina, non lo posso dimenticare” VIDEO

Ospite di Sky Sport, l’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha affrontato diversi temi, soffermandosi anche sulla prima rete segnata con la maglia bianconera. Queste le sue parole: “Il primo gol che ho fatto, contro la Fiorentina, non lo posso dimenticare. Ma anche contro l’Inter, il gol nel derby, il gol in rovesciata contro l’Udinese, ma il primo non si scorda mai“.

La prima gioia di Marchisio, arrivata proprio contro la Fiorentina, risale al 24 gennaio 2009 in una partita di campionato giocata allo stadio Olimpico di Torino. Finì 1-0 per la Juventus, con Marchisio nelle vesti di match winner che ricevette un grande assist da Del Piero e infilò senza pietà il portiere viola Frey. Ecco il video del gol: