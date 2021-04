L’ex direttore generale dell’Atalanta Pierpaolo Marino, intervistato da L’Eco di Bergamo, ha parlato della compagine nerazzurra, prossima avversaria viola: “L’Atalanta è in forma, rosa lunga e condizione: può fare filotto e battere anche la Juve in finale. L’Atalanta di Gasperini a primavera corre sempre più degli altri. Impressionante. Col primo caldo per molte sarà faticoso”.