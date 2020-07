Marotta: “Chiesa è un giocatore della Fiorentina e forse lo sarà anche nei prossimi mesi. Grande rispetto per il club per questo noi…”

Viaggio a Milano per la Fiorentina. E l’Inter sicuramente ha avuto un occhio di riguardo per la prestazione di Federico Chiesa, anche se è stato pochi minuti in campo. L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta ha detto sull’attaccante viola: “E’ un giocatore della Fiorentina e forse lo sarà anche nei prossimi mesi. Non abbiamo iniziato alcuna negoziazione coi viola anche perché abbiamo il massimo rispetto per il club che ha grandi meriti nella crescita del ragazzo”.

0 0 vote Article Rating