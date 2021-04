Il giornalista di Sportmediaset e esperto di calcio brasiliano Andersinho Marques ha commentato così l’ultima rete firmata dall’ex Fiorentina Pedro (CLICCA QUI PER GUARDARLO) con la maglia del Flamengo. Queste le sue parole: “Immaginate se la Fiorentina avesse avuto un po’ di pazienza, Vlahovic e Pedro in attacco non sarebbero stati male. Secondo me al Milan Pedro potrebbe diventare un super bomber”.