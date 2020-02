Marroccu: “Criscito ha scelto con il cuore e il Genoa l’ha tenuto. Agudelo? Abbiamo rispettato la legge”

Riparte dal tema Criscito il ds del Genoa Francesco Marroccu, nel parlare a Telenord delle questioni di mercato rossoblu: “Il finale della storia è la parte più importante. Quello che rimane è che ha giocato con la fascia al braccio e ha fatto gol, il passato non conta. Siamo tutti qui ora per la salvezza del Genoa. Mimmo ha fatto una scelta di cuore e il Genoa l’ha tenuto. Per il resto è difficile raccontare il mercato nei dettagli e non è eppure corretto Agudelo? Se il Genoa non avesse ottemperato alle regole sarebbe stato penalizzato. Non replico al presidente dell’Atletico Hulia. Dico solo quello che avviene in Italia e in Europa e il Genoa ha rispettato le leggi”.