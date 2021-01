Marsiglia vicino a Milik: “Siamo pronti ma in questi casi vince chi è più calmo”

Nel prepartita della sfida tra il Marsiglia e il Nimes, il direttore sportivo dell’Olympique Pablo Longoria è stato interrogato sulle probabilità che Arcadiusz Milik possa vestire la magia del club francese. La Fiorentina di Rocco Commisso si è mossa presto, seguendo l’attaccate partenopeo ormai da mesi, ma sembra che il matrimonio non si farà mai.

Infatti, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Olympique Marsiglia nelle ultime ore ha provato lo scatto decisivo per arrivare il bomber polacco d è pronta a mettere sul piatto un’offerta da 7 milioni più due di bonus per convincere il Napoli. Inoltre sembra che i francesi avrebbero anche trovato un accordo di massima con l’attaccante in scadenza a giugno per un quadriennale da 3,5 milioni netti a stagione. Ecco le parole dei Ds dei francesi: “E’ un mercato dove abbiamo la nostra strategia. Ci sono tante voci sulla stampa, Milik è tra i migliori in Europa ma ci sono anche altri obiettivi. Siamo pronti, lavoriamo con passione su più alternative. In queste circostanze difficili, vince chi è più calmo”.