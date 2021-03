Martinez Quarta: “A Firenze all’inizio non è stato facile, sono stato in panchina per nove partite. Contro il Milan sfida piena di stimoli”

In una lunga intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato così il difensore della Fiorentina Martinez Quarta: “All’inizio non è stato facile, poi le cose sono migliorate con il lavoro e grazie alla fiducia dei compagni e in me stesso, sapevo che avrei potuto fare bene e volevo dimostrarlo. Sono stato in panchina per 9 partite, quando è toccato a me ho fatto per fortuna delle buone prestazioni anche se la squadra stava e sta lottando per salvarsi. Chiudere la pratica salvezza? Vogliamo riuscirci e poi goderci il finale senza più pressione. Io resto convinto che siamo una buona squadra. Milan? Per noi è una sfida molto importante e affrontare una grande come il Milan dà ancor più stimoli come, se dovessi giocare, sfidare un campione come Ibrahimovic. Rossoneri stanchi? Sono certo che verranno per prendersi i tre punti, ne hanno bisogno per avvicinarsi all’Inter. Ma anche noi abbiamo bisogno di punti”.