Martinez Quarta: “Spero che sabato possa essere una serata speciale davanti ad uno stadio pieno. Burdisso? I suoi consigli non sono rivolti solo a noi difensori”

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha parlato in una diretta Tik Tok al canale della società viola sulla prossima sfida contro l’Inter e sul rapporto con Burdisso:

“Sia la dirigenza che i tifosi ci danno grande sostegno e questo ci può servire per uscire da questo momento. Mi auguro che sabato possa essere una serata speciale: quando abbiamo giocato in casa abbiamo sempre visto uno stadio pienissimo. Abbiamo tanta voglia e sappiamo che l’unico modo per uscire da questa situazione è allenarci forte e fare risultato contro l’Inter. Loro hanno giocatori di qualità, non avevano iniziato bene ma ultimamente hanno fatto una grande partita al Camp Nou: dovremo cercare di fare il nostro gioco”.

Poi su Burdisso: “Nico ci sta tanto vicino e consiglia non solo noi difensori: è importante avere uno che ha giocato e che ci dà il suo punto di vista”.