Martinez Quarta, strappato alla concorrenza di tutta Milano

Tuttosport si concentra sulla crescita esponenziale di Martinez Quarta. Su di lui – scrive il quotidiano – avevano messo gli occhi anche Milan e Inter ma la Fiorentina e il suo ds Daniele Pradè hanno bruciato tutti sul tempo e così, anche in prospettiva di un più che possibile addio a giugno di Milenkovic destinazione Premier League, hanno preso a titolo definitivo per 12 milioni (6 pagati subiti poi 3+3) e un contratto fino al 2025 uno dei centrali argentini più promettenti, Lucas Martinez Quarta. 25 anni il prossimo 10 maggio, doppio passaporto, cresciuto nel River Plate con cui ha vinto due Coppe e una Supercoppa nazionali e nel 2018 la Coppa Libertadores e che lo aveva blindato con una clausola da 22 milioni, il difensore fa ormai parte in pianta stabile anche della Nazionale con cui ha debuttato il 6 settembre 2019 contro il Cile e già disputato 4 gare di qualificazione ai Mondiali 2022.