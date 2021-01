Martinez va… in Quarta: cercasi continuità per prendersi la Fiorentina

Arrivato alla quinta presenza con la Fiorentina, Lucas Martinez Quarta ha finalmente messo in mostra le qualità che hanno portato la dirigenza viola a puntare con forza su di lui. I giocatori a finire in copertina contro il Cagliari sono stati, per evidenti motivi, Dragowski e Vlahovic, con Callejon subito dietro.

In tanti, però, sono rimasti stupiti dalla prestazione dell’ex River Plate, entrato in campo ‘a freddo’ dopo l’infortunio di Pezzella nel primo tempo. Subito attento e concentrato, ha tenuto a bada l’attacco del Cagliari ad eccezione di quella sbavatura nella ripresa – non sfruttata da Simeone – che poteva costare caro.

Sul gol vittoria di Vlahovic c’è anche la firma di Martinez Quarta, che ha anticipato splendidamente Marin e ha fatto ripartire l’azione, servendo Callejon che a sua volta ha messo nel mezzo l’assist per Vlahovic. L’infortunio di Pezzella, paradossalmente, potrebbe fare al caso suo visto che adesso potrà trovare continuità e fare esperienza.

Nel post-partita di ieri, Prandelli lo ha definito “un titolare”. Un attestato di stima importante per l’argentino, che davanti a sé ha una concorrenza niente male. Adesso, l’ex River Plate dovrà sfruttare le chances che gli concederà il tecnico della Fiorentina, a cominciare dalla partita di mercoledì contro l’Inter dato che un recupero di Pezzella è assai improbabile. L’occasione giusta per continuare il processo di crescita.