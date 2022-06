Martorelli: “Jovic è un giocatore inespresso, sarebbe una scommessa per la Fiorentina. Ad Italiano serve una certezza, Belotti potrebbe essere una buona opportunità”

L’operatore di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio Toscana parlando delle trattative più calde in queste settimane, puntualizzando anche la situazione in casa Fiorentina: “Avendo raggiunto l’Europa a questo punto mi sarei aspettato già qualcosa di più concreto dal calciomercato. Ad Italiano servirà una rosa più competitiva, in quantità e qualità. Quando giochi il giovedì servono alternative, energie fresche. Una società come la Fiorentina dovrà mettersi nelle condizioni di essere pronta ad affrontare il doppio impegno. Jovic? Parliamo di un giocatore inespresso. Sarebbe una scommessa, non so quanti gol possa garantire a Italiano. Alla Fiorentina servirebbe una certezza in quel ruolo. Già Cabral è una scommessa. Belotti invece potrebbe essere un’opportunità a parametro zero. Conosce molto bene il nostro campionato. Tuttavia è prematuro parlare oggi. Vedremo nelle prossime settimane cosa accadrà”.

Infine su Milenkovic ha aggiunto: “Quest’anno il serbo non mi ha dato molta sicurezza. Ha avuto tanti alti e bassi secondo me. Non credo sia stata la sua migliore stagione da quando è a Firenze. Tuttavia è ancora giovane, ma in giro ci sono tanti buoni difensori. Bisogna però avere il coraggio di rischiare e di andare a prenderli prima che esplodano e che costino 30 milioni”.