Martorelli: “La Fiorentina doveva dare una svolta, Iachini deve recuperare calciatori come Chiesa e Ribery…”

Il noto procuratore Giocondo Martorelli ha rilasciato una intervista a TuttoMercatoWeb parlando del cambio di Allenatore della Fiorentina: “Ci sono momenti nel calcio in cui i cambi diventano inevitabili. La società doveva dare una svolta ad una situazione che nessuno avrebbe mai immaginato”

E su Montella: “Lo considero un ottimo allenatore, ma troppe coincidenze hanno fatto si che la squadra venisse costruita in ritardo, Pradè ha preso possesso della società a luglio, forse tardi”.

E su Iachini: “È un allenatore che conosce bene la piazza, essendo già stato a Firenze da calciatore. Ma anche per lui è indispensabile recuperare calciatori come Chiesa e Ribery e che a gennaio venga rinforzata la squadra per non essere invischiati nella lotta retrocessione”.