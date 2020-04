Masini: “Intorno a Commisso c’è lo stesso entusiasmo che c’era per i Della Valle. Sogno già il duo Castrovilli-Amrabat”

Intervenuto in diretta Instagram con Alfredo Pedullà, il cantante e tifoso viola Marco Masini, ha parlato di tanti temi legati alla Fiorentina: “Tutti noi tifosi viola vorremmo vedere una squadra attrezzata per competere con chiunque. Ma il problema stadio condiziona tanto le finanze del club. Speriamo che presto anche la Fiorentina possa costruirsi un proprio impianto e possa competere ad alti livelli, anche in Europa. Commisso? I presupposti per far sognare i tifosi ci sono, così come c’erano quanto arrivarono i Della Valle. L’entusiasmo non manca. Castrovilli? A livello di personalità e di pensiero credo che possa essere un vero leader. Il fatto che sia un ‘tuttologo’ del centrocampo, mi porta a sognare un reparto insieme ad Amrabat. Castrovilli, per qualità, passo e tempi di inserimento, potrebbe anche fare il trequartista. Chiesa? Ora gioca davanti nei due, ma io lo vedo meglio come esterno offensivo, magari in un attacco a tre, come ala sinistra a piede invertito, in modo che possa accentrarsi e convergere verso la porta. Ma è chiaro che questo dipende da come vogliono disegnare la Fiorentina in futuro e se verrà confermato Iachini, che per ora ha fatto molto bene. La partita della Fiorentina che mi porterò dietro per sempre? La mia prima trasferta a Bergamo, Atalanta-Fiorentina 1-1. Ora, vivendo questa situazione, quella gara mi è tornata in mente e mi fa commuovere. Adesso non vedo l’ora di poter guardare nuovamente un’Atalanta-Fiorentina e poter riabbracciare tutti quanti”.