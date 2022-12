Maspero: “Con il mercato di gennaio ci vuole solo fortuna. Belotti? E’ passato da cento a zero, gli sarebbe servita la piazza di Firenze”

L’ex calciatore viola Riccardo Maspero è intervenuto a TMW Radio per trattare di Fiorentina in questa sosta dal Mondiale:

“Spero che Amrabat continui a giocare bene ancora con la Fiorentina. Ora il Mondiale è andato, ha fatto bene, spero che non tiri il freno e dia il suo contributo. Mercato? A gennaio devi essere fortunato a trovare i colpi giusti, non è facile trovare chi si inserisce subito. Qualcosa in più ci si aspettava, soprattutto da Italiano“.

Poi sulla gestione societaria: “La prima gestione Della Valle diceva che voleva portare la Fiorentina a competere con i club più importanti, ma ha capito che per rimanere lì era difficile ed ha cominciato a ridimensionare“.

Infine su un ex obiettivo per l’attacco: “Belotti ora è in una brutta fase. E’ passato dal valere 100 milioni a cercare squadre e trovare spazio. Il Torino non ha voluto fare cassa e lo ha perso a zero. Ed è incappato in una situazione difficile ora l’attaccante. La piazza di Roma poi non è facile, forse serviva una piazza diversa, magari Firenze“.