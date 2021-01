Massa, perché non rivedere l’intervento di Lukaku su Martinez Quarta? Manca un cartellino giallo (il secondo) a Skriniar. Un rigore inesistente per la Fiorentina corretto dal Var

Fiorentina-Inter gara ad eliminazione diretta valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia è stata diretta da Davide Massa della sezione di Imperia, assistenti Vecchi e Di Iorio, Aureliano al VAR.

Al 6′ minuto Eysseric finisce già sul taccuino alla voce ammonizioni per un inutile fallo su Lautaro. Al 25′ tocca a Bonaventura a beccarsi il giallo per un altro intervento su Lautaro, in questa occasione Massa però appare estremamente severo. Al 38′ calcio di rigore per l’Inter: Sanchez tira e colpisce il palo ma Terracciano gli frana addosso. Il direttore di gara viene richiamato dal VAR e concede la massima punizione dopo aver rivisto l’intervento. Una valutazione che ci può stare visto che Sanchez avrebbe avuto ancora modo di giocare ancora la palla. Al 43′ abbaglio totale di Massa che concede un calcio di rigore alla Fiorentina, Skriniar però interviene pulito su Kouame sottraendogli la sfera. Un errore che, viene corretto ancora una volta dalla sala VAR. Prima del riposo giallo allo stesso Skriniar falloso su Bonaventura.

Nella ripresa al minuto 55, sulla sinistra dell’area nerazzurra nuovo intervento falloso di Skriniar su Kouame, Massa interviene ma senza ammonire il difensore interista: sarebbe stata espulsione per lo slovacco. Al 57′ gol di Kouame e conseguente giallo all’ivoriano per essersi tolto la maglia. Al 79′ ammonizione per Eriksen per un’entrata ancora sul funambolico Kouame. Stesso minuto cartellino giallo anche per Igor che stende Vidal. Ma anche il centrocampista cileno, a sua volta, viene ammonito all’85 per un brutto intervento su Venuti.

Nei supplementari da segnalare ben quattro ammonizioni per gli ospiti, ad Hakimi per proteste, Ranocchia e Sanchez per gioco scorretto e Lukaku per perdita di tempo. All’ultimo minuto proteste viola sulla rete realizzata proprio da Lukaku che in partenza sembra prendere posizione spingendo Martínez Quarta; azione che viene rivista in sala VAR ma Aureliano non ravvisa un intervento tale da far annullare la rete. Come detto da Prandelli, sarebbe stato più corretto richiamare Massa a rivedere il tutto. Nel dopogara il difensore argentino della Fiorentina ha mostrato i graffi lasciatigli sul collo nella circostanza da parte di Lukaku. Nell’ultima azione dell’incontro è Vlahovic a protestare per un presunto spintone di Ranocchia in area interista, per Massa è tutto regolare ed effettivamente Ranocchia interviene di mestiere, troppo poco per decretare la massima punizione.

Prestazione non positiva per Massa, la concessione del calcio di rigore a Kouame, poi revocato, è da matita blu. Restano tanti dubbi anche sull’eventuale secondo giallo a Skriniar che avrebbe di sicuro condizionato la gara e sull’episodio finale del gol di Lukaku.