Massaro: “Mi ha colpito la fame di Vlahovic nel volersi migliorare ogni giorno. In coppia con Ibrahimovic sarebbe tanta roba”

Il doppio ex di Fiorentina e Milan Daniele Massaro ha rilasciato delle dichiarazioni a Libero a proposito della gara della gara di oggi tra viola e rossoneri ricordando anche i suoi esordi con la maglia gigliara: “La Fiorentina credette in me prendendomi nel pacchetto con Monelli dal Monza. Presi il treno al volo, meritandomi la convocazione per Spagna ’82 e vincendo il premio come miglior giovane di A. Antognoni fu una guida e un esempio incredibile. Ricordo il debutto al Franchi contro il Como in Serie A: si avverava il sogno che avevo da bambino”.

A proposito di attaccanti, nella Viola si sta mettendo in luce Vlahovic: è pronto per una big? “Si è parlato anche dell’interessamento del Milan. Ha delle grandi doti e sta avendo una crescita notevole. Mi ha colpito la fame che ha nel migliorarsi ogni giorno. In coppia con Ibra sarebbe tanta roba… (sorride, ndr)”.