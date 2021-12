Massimo Ferrero è uscito dal carcere. Natale ai domiciliari per l’ex presidente della Sampdoria

In prigione nel carcere di San Vittore dallo scorso 6 dicembre, l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è uscito questo giovedì pomeriggio. Come riporta ANSA, l’ex presidente della Sampdoria andrà ai domiciliari. Lo ha deciso il tribunale del riesame di Catanzaro che ha accolto la richiesta dei difensori dell’imprenditore romano. I legali hanno anche rilasciato queste dichiarazioni: “C’è grande soddisfazione per il lavoro svolto finora. Ferrero trascorrerà le vacanze di Natale a casa, con la sua famiglia“.