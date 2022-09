Massimo Mauro distrugge Vlahovic: “Non sa cosa sia lo stop del pallone”

Dopo la sconfitta contro il Benfica in Champions League, sono arrivate critiche pesantissime nei confronti della Juventus di Allegri. La brutta squadra che si era vista anche a Firenze lo scorso 3 settembre si è ripetuta nelle partite successive, anche a causa del rendimento dell’ex Fiorentina Vlahovic che è calato. Sentite cosa ha detto in merito l’opinionista Massimo Mauro a Radio 24:

“A Vlahovic non arrivano palloni, ma io dico: mettiti in condizione. Lui non sa cosa sia il controllo del pallone. Se controlli male la palla è un problema, aspetta sempre che il difensore gliela prenda. Non funziona così. Milik, che ha idea di come si gioca a calcio, invece, si crea occasioni da gol anche in una situazione difficile”.