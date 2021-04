Mauro: “Se proprio vogliamo trovare una scusa per la Juventus, possiamo dire che a Firenze faceva molto caldo. Se la squadra continua a giocare così non entrerà in Champions”

L’ex centrocampista della Juventus, Massimo Mauro, intervenuto su Radio24, ha espresso il suo commento sulla partita giocata dai bianconeri contro la Fiorentina, non risparmiando un po’ di sarcasmo: “Se proprio vogliamo trovare una scusa per la Juve, si può dire che faceva molto caldo a Firenze. Se continua a giocare così non arriva in Champions League, è una squadra in difficoltà”.

Poi aggiunge: “Quello più lucido è Pirlo. Nel secondo tempo la squadra è migliorata, quindi si è visto l’intervento dell’allenatore durante l’intervallo”.