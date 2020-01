Maxi Olivera via da Firenze? Un club paraguaiano lo vuole, ma lui…

Potrebbe essere di nuovo lontano da Firenze il futuro di Maxi Olivera. Secondo il portale paraguaiano abc.com, l’esterno sinistro della Fiorentina avrebbe richieste proprio in Paraguay. In particolare, è il club Cerro Porteño ad aver chiesto informazioni su di lui, dovendo ricoprire una mancanza proprio in quel ruolo. Tuttavia, dopo l’esperienza al Club Olimpia, Maxi Olivera non sembra intenzionato a tornare in Paraguay bensì ad andare altrove. Qualunque sia la sia destinazione, comunque, l’ipotesi di rimanere a Firenze sembra non essere contemplata. Vedremo dunque se Maxi Olivera troverà fortuna altrove già in questa sessione di mercato oppure se dovrà aspettare quella estiva.