Mazzarri: “Alla pari con la Fiorentina fino al vantaggio, poi un fuorigioco strano sul raddoppio. Loro però sono molto forti”

Sconsolato ma sempre in vena di recriminazioni Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, così in sala stampa:

“Non posso dire che siamo entrati male in campo, siamo stati alla pari della Fiorentina fino al vantaggio, a parte due mezze occasioni. Poi c’è stato questo rigore che nessuno si aspettava. E’ chiaro che in questo momento noi siamo fragili, anche se i ragazzi non dovrebbero guardare la classifica poi ne sono condizionati. Quando abbiamo cercato di fare qualcosa abbiamo preso il 2-0 con un fuorigioco un po’ strano. Negli spogliatoi ho detto ai miei di dimenticare il primo tempo, cercando di riaprire la partita. Poi tempo due minuti e abbiamo preso il terzo gol, con una barriera più lontana del dovuto. Per una squadra fragile come la nostra, prendere 3 gol a Firenze rende molto difficile l’impresa. Anche per meriti di un avversario molto forte”.