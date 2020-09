Mediacom e Fiorentina, ecco quanto verserà di sponsorizzazione l’azienda di Commisso nelle casse viola

Attraverso l’intervista a La Gazzetta dello Sport, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha snocciolato anche alcuni numeri relativi a Mediacom e alla sponsorizzazione a beneficio della Fiorentina: “Nei primi due anni verserà 50 milioni di sponsorizzazione alla Fiorentina. Sto facendo tutto il possibile per far crescere il club viola. Ma con 100 milioni di fatturato non puoi competere a lungo termine con chi ne fattura il doppio o il triplo”.

