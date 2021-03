Meis: “Mi piacerebbe lavorare con la Fiorentina e dimostrare che gli stadi all’avanguardia sono alla portata di un club più piccolo di City e Real Madrid”

La Roma di Friedkin ha deciso: lo Stadio di Tor di Valle non sarà realizzato. Non verrà realizzato l’impianto presentato nel marzo del 2014 dall’architetto statunitense Dan Meis, il quale è però già impegnato nella costruzione della nuova casa dell’Everton.

E a proposito di stadi, dice Meis su SiamolarRoma.it: “Sono pochissimi i club che dispongono di risorse come il Man City, il Tottenham o il Real Madrid e i nuovi stadi non devono costare un miliardo. Mi piacerebbe lavorare con una Fiorentina o un Bournemouth per dimostrare che gli stadi possono essere allo stesso tempo all’avanguardia e alla portata di un club più piccolo. Sono anche molto appassionato nel preservare gli edifici”.