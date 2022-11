Mendes prova a fare uno scherzetto a Commisso

Ehi tu, ma non dovevamo rivederci più? Le strade del potente procuratore portoghese, Jorge Mendes, e del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si erano incrociate nella tarda primavera-inizio estate 2021, quando Rino Gattuso era diventato allenatore in pectore della squadra viola. Un rapporto breve e travagliato tra le parti, finito con una separazione e con una serie di accuse lanciate dal numero uno viola all’agente.

Ora però si incrociano di nuovo. Succederà in Conference League, ai play off della competizione. Sì perché lo Sporting Braga, formazione temibile, attualmente al terzo posto in Portogallo, è una di quelle che fa parte della galassia Mendes. E siamo propensi a credere che ci sarà voglia di rivalsa da quelle parti dopo quello che è successo a suo tempo.

Ovviamente, speriamo che questo turno resti indigesto al procuratore e ai suoi adepti, anche se, non sarà probabilmente una passeggiata per i viola.