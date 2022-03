Mentre la Fiorentina aspetta di sapere quando giocherà contro l’Udinese l’Atalanta fa ricorso per ottenere il 3-0 a tavolino

La Fiorentina sta ancora aspettando di sapere quando potrà recuperare la partita contro l’Udinese. La gara del 6 gennaio fu rinviata a causa dei numerosi casi di Covid-19 che erano stati registrati nello spogliatoio dei bianconeri.

L’ Atalanta invece ha da poco presentato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI chiedendo il 3-0 a tavolino per la gara non disputata contro il Torino per lo stesso motivo.Questo nonostante, nei primi due gradi di giudizio, fosse stato stabilito che la partita contro i granata doveva essere rigiocata.

Di seguito un estratto del ricorso presentato dalla società orobica.

“L’Atalanta chiede di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare e/o riformare l’impugnata decisione della Corte Sportiva d’Appello della Figc e conseguentemente, nel merito, di applicare al Torino le sanzioni previste dall’art. 53 Noif”.